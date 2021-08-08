Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма "засветился" с семьей на море

Известный шоумен много работает, ног также не забывает об отдыхе с семьей, пишет Politeka.net. Артист уже много лет строит отношения с женой Лилианой, с которой они воспитывают маленького сына Леона.

Сейчас семья отдыхает на море. Жена хореографа опубликовала кадры в сторис, на них Влад Яма вместе с сыном зашли в море.

Артист стоял в кепке и желтых шортах, когда его сын активно купался и смеялся.

Стоит отметить, что ранее Влад Яма опубликовал трогательный пост, посвященный сыну.

На фото оба позировали на природе и улыбались.

"Больше жизни люблю…❤️", - написал артист.

Пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Сын очень похож на вашего отца", "Шикарные👏", "Супер классные !!! 👏👏👏👏", "Красавчики", "Вы просто очень любимые ЯМКИ!!❤️❤️❤️", "Красавцы! 🔥 Счастья вам безграничного! 😍", "Прекрасные ребята! Супер! 🔥🔥🔥", "Аплодисменты Вам !!! Пример отцовства 👏👏👏👏", - написали пользователи сети.

Отметим, Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но держали это в секрете до 2016-го. Известно, пара начала строить отношения еще в 2007 году. Сейчас их сыну шесть лет.

Напомним, жена Влада Ямы с младенцем на руках разомлела от счастья

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