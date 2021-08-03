Супруга танцора Влада Ямы Лилия показала яркие кадры с младенцем на руках

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram, где собрала огромную аудиторию фолловеров. Так, в этот раз красотка поделилась трогательными кадрами с младенцем на руках, чем умилила фанатов.

На снимках Лилия запечатлена в уютной комнате, перед камерой она появилась в яркой розовой футболке, ее волосы заплетены в милую косичку, а на лице выражение счастья и блаженства. Как оказалось, на руках у Лилии новорожденный ребенок телеведущего Анатолия Анатолича и его супруги. Похоже, семейство Влада Ямы пришло навестить молодых родителей.

"Какой же у вас волшебный мальчик", "Какой же он, правда? Мимими", - подписала сторис Лилия, демонстрируя малыша.

Отметим, что хореограф Влад Яма не раз в интервью заявлял, что они с женой мечтают о втором ребенке. А пока растят сына Леона.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" с женой показали, как надо развлекаться семьей: "Дали жару на районе".

Как сообщала Politeka, Жена строгого судьи "Танців з зірками" Влада Ямы рассказала, какой он на самом деле: "Почему влюбилась...".

Также Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" взбудоражил необычными фото с красоткой-женой в лесу: "Как в Сумерках".