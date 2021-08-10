Хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма вместе со своей супругой Лилианой отметили важный для них день вдалеке от дома

Так, 39-летний танцор и его возлюбленная отпраздновали 14-ю годовщину своего знакомства в солнечной Одессе. В своих "сториз" в Инстаграм Яма показал, как веселился с супругой весь день, а завершил его, отрываясь под песни горячего молдаванина, передает Politeka.net.

Утро и день парочка провела на пляже.

"А у нас сегодня годовщина! ❤️❤️❤️ Ровно 14 лет назад мы познакомились! 🥰🙈🤪", - объявила Лилиана, держа бокал шампанского в руке.

"14 счастливых лет...", - уточнил Влад.

Супруга спросила его, не пожалел ли он о том, что они встретились, на что тот ответил "ни одного дня, ни одной секунды".

"Ну что, дорогие, можете нас поздравлять", - подытожила девушка.

Далее парочка вместе с сыном, пятилетним Леоном, развлеклись в парке аттракционов, а вечером их ждали "взрослые" развлечения и танцы до утра.

"Заказал Дана Балана на годовщину 🤪😂", - похвасталась Лилиана.

Отметим, шесть лет из четырнадцати парочка женаты. По иронии судьбы, они встретились на танцполе. Вот только не бального турнира или тренировочного зала, а обычного столичного ночного клуба.

Напомним, Влад Яма оторвался с сыном на отдыхе после трогательного признания.

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы честно призналась, почему их сын не ходит в детский сад.

Также Politeka писала, что красавица-жена Влада Ямы взбудоражила снимками из карпатского леса.