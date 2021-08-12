Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, как наслаждается пляжным отдыхом в Одессе, раскрыв главное отличие украинского курорта от Греции
Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Судя по видео, сейчас Влад отдыхает в Одессе со своим маленьким сыном Леоном. Именно мальчик снимал на видео, как его отец купается в море.
«Включил. Давай!», - произносит Леон за кадром.
После этих слов Яма в желтых плавках заходит в воду и ныряет, наслаждаясь освежающими водами Черного моря.
Впрочем, в подписи к видео танцор отметил, что у украинского курорта есть значительное отличие от заграничных – здесь его узнают другие отдыхающие и пытаются тайно сфотографировать.
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«Водичка - прозрачнейшая. Только, в отличие от Греции, исподтишка фотографируют», - написал Яма.
Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.
«Такое море хорошее. Это точно Одесса?», «О боже какой мужчина», «Совиньон - это прекрасное место! Всегда чистая вода. И дельфинов можно встретить», «Аполлончик!», «Кепочку на голову и Вас точно никто не узнает», «Лысый из Браззерс в форме, красавец», - пишут люди.
Напомним, Влад Яма отгулял годовщину знакомства с женой в "компании" Дана Балана.
Как сообщала Politeka, красотка-жена Влада Ямы удивила признанием о знакомстве с танцором.
Также Politeka писала, что Влад Яма оторвался с сыном на отдыхе после трогательного признания.