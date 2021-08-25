Украинский хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма обратился к украинцам в честь праздника

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором позировал в джинсах и вышиванке.

«С Днем Рождения, родная! Да, у нас невероятно красиво, вкусно, искренне, но главная ценность - все же люди! От души поздравляю всех вас и желаю, чтобы у каждого как можно чаще появлялись поводы гордиться и своими достижениями, и достижениями Родины! Что касается моих главных успехов - это, конечно, сын. Плюс один украинец) Кстати, как мне в вышиванке?», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Самый лучший», «Влад, Вам хорошо в вышиванке! Идёт! Вам все идёт. Выглядите супер классно!», «Вышивка очень подходит. Так и ходи», «Очень хорошие слова! И в вышиванке замечательный вид!», «Очень прекрасный, очень!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Влад Яма засветился в компании известного спортсмена с золотой медалью: «Приблизился вплотную».

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы в Греции заставила украинок гордится собой: "Самые красивые девушки в мире".

Также Politeka писала, что жена Влада Ямы в крохотном бикини заставила супруга говорить по-кошачьи: "Могу себе позволить".