Дружина популярного танцюриста і судді "Танці з зірками" Влада Ями Лілія зачарувала чоловіка в незвичайній позі на відпочинку

Як передає Politeka.net, Лілія є дружиною знаменитого хореографа і танцюриста Влада Ями. Зіркова пара активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Лілія показала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина в срібному світловідбиваючому купальнику позує на пляжі. Вона сидить біля берега на тлі моря в незвичайній позі, показавши ідеальну фігуру.

"Сьогодні я русалка

Я створюю хвилі

#яжемать можу собі дозволити)



Яка подобається більше-1,2?



Навіть не уявляєте скільки у мене ще красивих фотографій з Греції, які нам зробила фотограф @anna_stezhko.",

Шанувальники засипали дружину Владу ями компліментами: "Пали! Дуже красиво", " Ваше дві фотографії неймовірно красиві!", "Вау! Це нереально красиво!", "Ви прикрасите собою будь-яку обкладинку","Немає слів, яка ви красуня, я дивлюся завжди вас і захоплююся, просто мега бомба".

Також сам Влад Яма зачарований фотографією: "Мяу!) Як в рік нашої зустрічі Один в один".

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