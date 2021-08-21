Дружина популярного танцюриста і судді "Танці з зірками" Влада Ями Лілія зачарувала чоловіка в незвичайній позі на відпочинку
Як передає Politeka.net, Лілія є дружиною знаменитого хореографа і танцюриста Влада Ями. Зіркова пара активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Лілія показала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина в срібному світловідбиваючому купальнику позує на пляжі. Вона сидить біля берега на тлі моря в незвичайній позі, показавши ідеальну фігуру.
"Сьогодні я русалка
Я створюю хвилі
#яжемать можу собі дозволити)
Яка подобається більше-1,2?
Навіть не уявляєте скільки у мене ще красивих фотографій з Греції, які нам зробила фотограф @anna_stezhko.",
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Шанувальники засипали дружину Владу ями компліментами: "Пали! Дуже красиво", " Ваше дві фотографії неймовірно красиві!", "Вау! Це нереально красиво!", "Ви прикрасите собою будь-яку обкладинку","Немає слів, яка ви красуня, я дивлюся завжди вас і захоплююся, просто мега бомба".
Також сам Влад Яма зачарований фотографією: "Мяу!) Як в рік нашої зустрічі Один в один".
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