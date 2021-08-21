Жена популярного танцора и судьи "Танці з зірками" Влада Ямы Лилия очаровала мужа в необычной позе на отдыхе

Как передает Politeka.net, Лилия является женой знаменитого хореографа и танцора Влада Ямы. Звездная пара активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Лилия показала новую фотографию на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка в серебряном светоотражающем купальнике позирует на пляже. Она сидит около берега на фоне моря в необычной позе, показав идеальную фигуру.

"Сегодня я русалка

Я создаю волны

#яжемать могу себе позволить)



Какая нравится больше - 1,2?



Даже не представляете сколько у меня ещё красивых фотографий из Греции, которые нам сделала фотограф @anna_stezhko.",

Поклонники засыпали жену Владу Ямы комплиментами: "Жги! Очень красиво", "Ваше две фотографии невероятно красивые!", "Вау! Это нереально красиво!", "Вы украсите собой любую обложку", "Нет слов, какая вы красотка, я смотрю всегда вас и восхищаюсь, просто мега бомба".

Также сам Влад Яма очарован фотографией: "Мяу!) Как в год нашей встречи Один в один".

Ранее сообщалось, жена Влада Ямы устроила чувственные танцы с мужем на природе: "Без фотошопа и фильтров"

Также, Влад Яма в желтых плавках устроил заплыв в Одессе, кадры отдыха: "Водичка - прозрачнейшая, только..."

Politeka рассказывала, Влад Яма отгулял годовщину знакомства с женой в "компании" Дана Балана: "Ну что дорогие..."