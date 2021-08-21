Жена популярного танцора и судьи "Танці з зірками" Влада Ямы Лилия очаровала мужа в необычной позе на отдыхе
Как передает Politeka.net, Лилия является женой знаменитого хореографа и танцора Влада Ямы. Звездная пара активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Лилия показала новую фотографию на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка в серебряном светоотражающем купальнике позирует на пляже. Она сидит около берега на фоне моря в необычной позе, показав идеальную фигуру.
"Сегодня я русалка
Я создаю волны
#яжемать могу себе позволить)
Какая нравится больше - 1,2?
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Поклонники засыпали жену Владу Ямы комплиментами: "Жги! Очень красиво", "Ваше две фотографии невероятно красивые!", "Вау! Это нереально красиво!", "Вы украсите собой любую обложку", "Нет слов, какая вы красотка, я смотрю всегда вас и восхищаюсь, просто мега бомба".
Также сам Влад Яма очарован фотографией: "Мяу!) Как в год нашей встречи Один в один".
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