Дружина українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія звернулася до українців з сонячної Греції

Сім'я Влада Ями обожнює подорожувати разом, тому не пропускає можливості, щоб відвідати якомога більше цікавих місць світі. Нова подорож була запланована до Греції.

Звідти Лілія і Влад діляться яскравим контентом в Instagram, але не забувають про Батьківщину.

23 серпня вся Україна відзначає День Державного Прапора, тому дружина танцюриста вирішила не залишитися осторонь і привітати співвітчизників з цим прекрасним літнім днем.

На нових фото, які розміщені в Instagram, можна побачити Влада Яму, його красуню-дружину і маленького сина Леона.

"З Днем Прапора, друзі!😍🇺🇦

Знайшли шматочок Ураїни в Греції .😍♥️

Як не крути, 😍 найкрасивіші дівчата в світі - українки. А ще у нас такі мальовничі пейзажі та родючі поля.🙏🇺🇦♥️

Щасливі ми з вами.🥰♥️

Це - наша Країна!🙏

Це - наша Земля!♥️", - написала Лілія.

Нагадаємо, що Влад Яма в Жовтих плавках влаштував заплив в Одесі, кадри відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма відгуляв річницю знайомства з дружиною в "компанії" Дана Балана.

Також Politeka писала, що красуня-дружина Влада Ями здивувала зізнанням про знайомство з танцюристом.