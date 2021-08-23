Дружина українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія звернулася до українців з сонячної Греції
Сім'я Влада Ями обожнює подорожувати разом, тому не пропускає можливості, щоб відвідати якомога більше цікавих місць світі. Нова подорож була запланована до Греції.
Звідти Лілія і Влад діляться яскравим контентом в Instagram, але не забувають про Батьківщину.
23 серпня вся Україна відзначає День Державного Прапора, тому дружина танцюриста вирішила не залишитися осторонь і привітати співвітчизників з цим прекрасним літнім днем.
На нових фото, які розміщені в Instagram, можна побачити Влада Яму, його красуню-дружину і маленького сина Леона.
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"З Днем Прапора, друзі!😍🇺🇦
Знайшли шматочок Ураїни в Греції .😍♥️
Як не крути, 😍 найкрасивіші дівчата в світі - українки. А ще у нас такі мальовничі пейзажі та родючі поля.🙏🇺🇦♥️
Щасливі ми з вами.🥰♥️
Це - наша Країна!🙏
Це - наша Земля!♥️", - написала Лілія.
Нагадаємо, що Влад Яма в Жовтих плавках влаштував заплив в Одесі, кадри відпочинку.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма відгуляв річницю знайомства з дружиною в "компанії" Дана Балана.
Також Politeka писала, що красуня-дружина Влада Ями здивувала зізнанням про знайомство з танцюристом.