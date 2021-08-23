Жена украинского танцора и судьи шоу "Танцы со звездами " Влада Ямы Лилия обратилась к украинцам из солнечной Греции

Семья Влада Ямы обожает путешествовать вместе, поэтому не пропускает возможности, чтобы посетить как можно больше интересных мест мире. Новое путешествие было запланировано в Грецию.

Оттуда Лилия и Влад делятся ярким контентом в Instagram, но не забывают о Родине.

23 августа вся Украина отмечает День Государственного Флага, поэтому жена танцора решила не остаться в стороне и поздравить соотечественников с этим прекрасным летним днем.

На новых фото, которые размещены в Instagram, можно увидеть Влада Яму, его красавицу-жену и маленького сына Леона.

"С Днем Флага, друзья!😍🇺🇦

Нашли кусочек Ураины в Греции .😍♥️

Как ни крути, самые красивые девушки в мире - украинки. А еще у нас такие живописные пейзажи и плодородные поля.🙏🇺🇦♥️

Счастливы мы с вами.🥰♥️

Это-наша страна!🙏

Это-наша Земля!♥️", - написала Лилия.

Напомним, что Влад Яма в Желтых плавках устроил заплыв в Одессе, кадры отдыха.

Как сообщала Politeka, Влад Яма отгулял годовщину знакомства с женой в "компании" Дана Балана.

Также Politeka писала, что красавица-жена Влада Ямы удивила признанием о знакомстве с танцором.