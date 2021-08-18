Відомий танцюрист і хореограф Влад Яма похвалився новим фото з українським олімпійським чемпіоном
Як повідомляє Politeka.net, Влад Яма є популярним українським хореографом і суддею шоу "Танці з зірками". У першому сезоні він сам був учасником проекту, після якого він прославився. Танцюрист активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Влад Яма поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі хореограф тримає золоту медаль, яка належить олімпійському чемпіону Жану Беленюку.
"Наблизився впритул до чемпіона і потримався за олімпійське золото! Спасибі, Жан, за душевну бесіду! Пишаємося!", - привітав з перемогою чемпіона Влад Яма.
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Як повідомлялося раніше, Жан Беленюк-український спортсмен і борець греко-римського стилю. Він приніс Україні золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.
Шанувальники завалили танцюриста і олімпійського чемпіона компліментами: "Супер, як класно, що твої земляки такі талановиті", "Клас", "Красунчик", "Клас, молодець".
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