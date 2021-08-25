Известный хореограф и судья "Танці з зірками" Влад Яма публично встал на колени перед ведущей Лесей Никитюк

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Сейчас хореограф активно ведет социальные сети и радует поклонников своим творчеством и моментами из жизни.

влад яма

На этот раз Влад Яма поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно хореограф объявил о том, что он продолжит быть судьей в "Танці з зірками". Влад Яма часто участвует как приглашенный гость в разных шоу. На фото видно, как он стоит на коленях без футболки перед телеведущей шоу "Хто зверху?" Лесей Никитюк.

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"Секретный кадр", подписал фото хореограф.

После этого, Влад Яма поделился памятным фото со свадьбы со своей супругой - Лилией.

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