Известный хореограф и судья "Танці з зірками" Влад Яма публично встал на колени перед ведущей Лесей Никитюк
Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Сейчас хореограф активно ведет социальные сети и радует поклонников своим творчеством и моментами из жизни.
На этот раз Влад Яма поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно хореограф объявил о том, что он продолжит быть судьей в "Танці з зірками". Влад Яма часто участвует как приглашенный гость в разных шоу. На фото видно, как он стоит на коленях без футболки перед телеведущей шоу "Хто зверху?" Лесей Никитюк.
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После этого, Влад Яма поделился памятным фото со свадьбы со своей супругой - Лилией.
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