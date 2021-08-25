Известный хореограф и судья "Танці з зірками" Влад Яма публично встал на колени перед ведущей Лесей Никитюк

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Сейчас хореограф активно ведет социальные сети и радует поклонников своим творчеством и моментами из жизни.

На этот раз Влад Яма поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно хореограф объявил о том, что он продолжит быть судьей в "Танці з зірками". Влад Яма часто участвует как приглашенный гость в разных шоу. На фото видно, как он стоит на коленях без футболки перед телеведущей шоу "Хто зверху?" Лесей Никитюк.

"Секретный кадр", подписал фото хореограф.

После этого, Влад Яма поделился памятным фото со свадьбы со своей супругой - Лилией.

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