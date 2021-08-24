Жена украинского танцора и судьи шоу "Танцы со звездами " Влада Ямы Лилия появилась на светском вечере в невероятном образе

Влад Яма вместе с супругой Лилией появились на вручении премии "Национальная легенда Украины", а также были замечены на праздничном концерте после. Пара появилась в весьма эффектных образах, а наряд Лилии привлек немало внимание.

Нежно-розовое платье с крупными воланами и открытым декольте выглядело весьма впечатляюще на спортивной фигуре супруги Влада Ямы. Поскольку Лилия не забывает о спорте, постоянно занимается и много времени уделяет здоровью, она с легкостью демонстрирует подтянутые формы в довольно стильных образах.

«Ирина, благодарю за такую красоту! В ваших платьях тяжело остаться незамеченной» - написала под кадрами Лилия, отметив создателя ее наряда.

Ранее Лилия примерила этот же наряд специально для стильной фотосессии в лесу с супругом, чем покорила поклонников: «Такой вы меня ещё не видели. Листайте в карусели нашу Карпатскую магическую 🪄историю. 🥰♥️ Люблю быть разной не только в жизни, но и на фотографиях».

Напомним, что Влад Яма в Желтых плавках устроил заплыв в Одессе, кадры отдыха.

Как сообщала Politeka, Влад Яма отгулял годовщину знакомства с женой в "компании" Дана Балана.

Также Politeka писала, что красавица-жена Влада Ямы удивила признанием о знакомстве с танцором.