Жена украинского танцора и судьи шоу "Танцы со звездами " Влада Ямы Лилия появилась на светском вечере в невероятном образе
Влад Яма вместе с супругой Лилией появились на вручении премии "Национальная легенда Украины", а также были замечены на праздничном концерте после. Пара появилась в весьма эффектных образах, а наряд Лилии привлек немало внимание.
Нежно-розовое платье с крупными воланами и открытым декольте выглядело весьма впечатляюще на спортивной фигуре супруги Влада Ямы. Поскольку Лилия не забывает о спорте, постоянно занимается и много времени уделяет здоровью, она с легкостью демонстрирует подтянутые формы в довольно стильных образах.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Порошенко атаковали после парада на Крещатике, вмешалась полиция: кадры ЧП
Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни: "Какая красивая"
Друг Кароль показал, как выглядит могила Скрябина спустя 6 лет после его гибели: "За все эти года..."
Танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии: "Не каждый артист..."
«Ирина, благодарю за такую красоту! В ваших платьях тяжело остаться незамеченной» - написала под кадрами Лилия, отметив создателя ее наряда.
Ранее Лилия примерила этот же наряд специально для стильной фотосессии в лесу с супругом, чем покорила поклонников: «Такой вы меня ещё не видели. Листайте в карусели нашу Карпатскую магическую 🪄историю. 🥰♥️ Люблю быть разной не только в жизни, но и на фотографиях».
Напомним, что Влад Яма в Желтых плавках устроил заплыв в Одессе, кадры отдыха.
Как сообщала Politeka, Влад Яма отгулял годовщину знакомства с женой в "компании" Дана Балана.
Также Politeka писала, что красавица-жена Влада Ямы удивила признанием о знакомстве с танцором.