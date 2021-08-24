Владу Яме из «Танців з зірками» стало плохо из-за ошибки в меню одного из заведений, в котором он проводил время

Знаменитый украинских хореограф и судья шоу «Танці з зірками» рассказал о неприятном случае, который произошел с ним накануне Дня Независимости. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Яма рассказал, что накануне вечером встретился со своим давним другом. Они сидели в ресторане и общались, после чего танцор благополучно добрался домой и лег спать.

«Но через час проснулся…Давит на глаза изнутри», - написал Яма, опубликовав фото со своим распухшим лицом и покрасневшим глазом.

Как выяснилось, у танцора началась сильная аллергическая реакция.

«Еще минут 5 реально думал ехать за рулем в больницу, чтобы не будить своих. Но потом почувствовал, что горло тоже отекает…дышать становится некомфортно…В общем мой отек Квинке №3. Дальше – скорая. Адреналин. Антигистаминное», - поделился своими приключениями артист.

Он пояснил, что в меню заведения была указана карамель, однако вместо нее в блюде оказался мед, из-за которого Яма оказался в опасности.

«В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка иногда может стоить жизни», - подчеркнул танцор.

Он добавил, что благодаря профессионализму врачей уже на следующий день он был на ногах, и смог отпраздновать День Независимости Украины.

Напомним, жена Влада Ямы в Греции заставила украинок гордится собой.

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