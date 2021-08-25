Украинскому хореографу, судье «Танців з зірками» Владу Яме внезапно стало плохо
Подробностями его супруга Лилия поделилась на своей странице в Инстгарм, передает Politeka.net.
«Вчера, через час после того, как легли спать, у Влада началась аллергическая реакция на мед. Представляете, он не хотел нас будить и думал самостоятельно ехать в больницу. Но ему стало совсем нехорошо и он решил вызвать скорую помощь. В этот момент я проснулась и уже вместе начали предпринимать меры», - рассказала жена хореографа.
Лилия призвала всех, у кого есть аллергия, быть очень осторожными.
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«Умоляю вас, если у вас есть аллергия на какие-то продукты, обязательно предупреждайте официанта в заведении. Лучше десять раз спросить и уточнить», - подчеркнула она.
«Вчера «веселая» ночь была. Слава Богу все хорошо уже», - добавила Лилия.
Напомним, что Влад Яма засветился в компании известного спортсмена с золотой медалью: «Приблизился вплотную».
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Также Politeka писала, что жена Влада Ямы в крохотном бикини заставила супруга говорить по-кошачьи: "Могу себе позволить".