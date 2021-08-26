Певица Джамала выступала на концерте, посвященном 30-летию Независимости Украины

Программа Кати Осадчей "Світське життя" вели съемку с мероприятия. В кадр попал муж Джамалы, предприниматель Бекир Сулейманов, который наблюдал за выступлением возлюбленной. Реакцию Бекира засняли жуналисты, поделившись кадрами в Инстаграм, передает Politeka.net.

Молодой человек смотрел, как поет его жена, на большом экране, снимая все на телефон. Бекир не отводил взгляда от Джамалы. Последняя, к слову, пела дуэтом с известным итальянским артистом Андреа Бочелли, который лично ее отобрал для участия в этом концерте.

"Можно вечно смотреть на воду, огонь и мужчин, которые гордятся своими женщинами", - говорится в подписи к кадрам.

Стоит отметить, Сулейманов на 8 лет младше своей супруги. Поженились они в 2017 году и за это время успели обзавестись двумя детьми. Старший сын пары родился в 2018 году и получил татарское имя Эмир-Рахман. А летом 2020-го на свет появился его братик, которого назвали Селим-Гирай.

О муже Джамалы известно немного. Только то, что он является крымским татарином и родился в Симферополе. Получив образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончив курсы в Киевской школе экономики, сейчас работает экономистом, а также участвует в социально-политических проектах по решению проблем крымскотатарской молодежи.

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