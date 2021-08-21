Известная певица Джамала восхитила своим откровением

37-летняя артистка поделилась снимком, который вызвал восторг в Сети, передает Politeka.net.

«Когда кажется, что все не так, а рядом - никого, кто бы поддержал. Просто посмотри на небо», - написала артистка.

Такие слова тронули пользователей Сети. Отдельное восхищение вызвало эффектное фото, на котром запечатлена в черном топе, штанах и яркой куртке.

«Невероятная красота😍 Очень ждем клип❤», «Потрясающее фото», «Какие важные слова», «Как красиво», - писали в комментариях.

Ранее Джамала рассказывала, что за четыре месяца похудела на 12 килограммов. Лишний вес Джамала набрала после второй беременности и кормления младшего ребенка.

"Я за то, чтобы женщина любила себя такой, какая она есть. И худела тогда, когда ей это нужно, а не из-за общественного осуждения. Мне было нужно, и я похудела", - отметила певица.

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