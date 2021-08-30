Известная артистка и участница нового сезона "Танці з зірками" Джамала показала, как проходят съемки шоу

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певица опубликовала видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, певица стала первой участницей нового сезона "Танці з зірками", который начнется уже 5 сентября. На кадрах Джамала в шикарном ярко-зеленом наряде.

На ней длинное платье в пол с огромным разрезом, которое отлично показывает идеальную фигуру артистки. Она поднимается по лестнице и выполняет плавные движения на камеру.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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