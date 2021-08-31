Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", показала, який мала вигляд понад 15 років тому

Як пише Politeka.net, українська олімпійська чемпіонка і призерка з фехтування Ольга Харлан нещодавно прийняла челендж від співачки Євгенії Власової та стала новою учасницею проєкту "Танці з зірками".

У своєму Instagram спортсменка розповідає шанувальникам про підготовку до шоу, а також ділиться подробицями особистого життя. Цього разу Ольга Харлан показала фанатам ексклюзивні фото з дитинства.

"How it started! Олькааа… Мені тут років, не знаю, 13, по-моєму", - написала нова учасниця "Танців з зірками".

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону танцювального шоу відбудеться 5 вересня о 21:00 на каналі "1+1".

Рaніше Politeka писaлa, що Харлан дала пораду Магучіх після обіймів з росіянкою: "Не думаєш про наслідки, а треба".

Нагадаємо, що чемпіонка Харлан зняла маску перед прем'єрою "Танців з зірками", показавши себе справжню: "Мало хто бачить мене...".

A ще Politeka повідомлялa, що чемпіонка Харлан, зірка "Ліги сміху" і український Тарзан показали, як готуються до "Танців з зірками": "Це боляче".