Фехтувальниця-чемпіонка Ольга Харлан показала незвичайні чорно-білі кадри в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, українська спортсменка, олімпійська чемпіонка і призер з фехтування Ольга Харлан, яка нещодавно оголосила про свою участь у новому сезоні шоу" Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася в мережі чарівними і навіть зворушливими чорно-білими кадрами, на яких показала себе справжню.

На фотографіях Ольга відображена в елегантному образі – на ній джинси і світла блуза цікавого фасону, а на плечах висить стильний піджак оверсайз. Волосся спортсменки зібрані в недбалу зачіску, а на її обличчі легкий акуратний макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру.

У підписі до фото Харлан написала: "Ніжною і без маски... Мало хто бачить мене такою. Така Оля мені теж подобається". Користувачі тут же почали коментувати нове фото красуні, засипаючи її компліментами: "Дуже кльова", "Мені будь-яка Оля подобається, але така – особливо", "Прекрасний образ", "Красуня", "Оля, а мені здається, у вас немає масок. Ви завжди така природна і щира. Фото неймовірної краси!", "Красива".

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