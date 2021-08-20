Известная фехтовальщица Ольга Харлан рассказала о своем участии в "Танцях з зірками"
Как сообщает Politeka.net, украинская спортсменка, олимпийская чемпионка и призер по фехтованию 2012 и 2016 годов Ольга Харлан недавно объявила о своем участии в новом сезоне шоу "Танці з зірками". В программе "Твій день" на телеканале "1+1" звезда спорта поделилась своими ожиданиями от танцевального проекта, а также заявила о паузе в спортивной карьере.
По словам Ольги, она уже более 20 лет в фехтовальном спорте и ей нужно морально отвлечься. Так что "Танці з зірками" как раз станут той паузой, к которой она стремится.
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Также спортсменка поделилась своими ожиданиями и требованиями к партнеру по танцам. "Ну, во-первых, он должен меня поднимать, потому что я не хрупкая. Я сильная, у меня мышечная масса. Я не Екатерина Кухар, к сожалению", - призналась она. Также Харлан рассказала, что ждет от партнера командной работы, чтобы они помогали друг к другу и были одной командой.
Напомним, Новая участница "Танців з зірками" Харлан похвасталась своим итальянским красавчиком: "Когда свадьба, Оля?".
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