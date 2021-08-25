Фехтовальщица-чемпионка Ольга Харлан показала необычные черно-белые кадра в соцсети

Как сообщает Politeka.net, украинская спортсменка, олимпийская чемпионка и призер по фехтованию Ольга Харлан, которая недавно объявила о своем участии в новом сезоне шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась в сети очаровательными и даже трогательными черно-белыми кадрами, на которых показала себя настоящую.

На фотографиях Ольга запечатлена в элегантном образе – на ней джинсы и светлая блуза интересного фасона, а на плечах висит стильный пиджак оверсайз. Волосы спортсменки собраны в небрежную прическу, а на ее лице легкий аккуратный макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.

В подписи к фото Харлан написала: "Нежной и без маски… Мало кто видит меня такой. Такая Оля мне тоже нравится". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами: "Очень клевая", "Мне любая Оля нравится, но такая – особенно", "Прекрасный образ", "Красотка", "Оля, а мне кажется, у вас нет масок. Вы всегда такая естественная и искренняя. Фото невероятной красоты!", "Красивая".

Напомним, Чемпионка Харлан, звезда "Лиги Смеха" и украинский Тарзан показали, как готовятся к "Танцям з зірками": "Это больно".

Как сообщала Politeka, Чемпионка Харлан выдвинула жесткие требования своему партнеру по "Танцях з зірками": "Ну, во-первых...".

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