Відома фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про свою участь у "Танцях з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, українська спортсменка, олімпійська чемпіонка та призерка з фехтування 2012 та 2016 років Ольга Харлан нещодавно оголосила про свою участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". У програмі "Твій день" на телеканалі "1+1" зірка спорту поділилася своїми очікуваннями від танцювального проекту, а також заявила про паузу в спортивній кар'єрі.

За словами Ольги, вона вже понад 20 років у фехтувальному спорті і їй потрібно морально відволіктися. Так що "Танці з зірками" якраз стануть тією паузою, до якої вона прагне.

Також спортсменка поділилася своїми очікуваннями і вимогами до партнера по танцях. "Ну, по-перше, він повинен мене піднімати, тому що я не тендітна. Я сильна, у мене м'язова маса. Я не Катерина Кухар, на жаль", - зізналася вона. Також Харлан розповіла, що чекає від партнера командної роботи, щоб вони допомагали один до одного і були однією командою.

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