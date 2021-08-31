Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", показала, как выглядела более 15 лет назад

Как пишет Politeka.net украинская олимпийская чемпионка и призер по фехтованию Ольга Харлан недавно приняла челендж от певицы Евгении Власовой и стала новой участницей проекта "Танці з зірками".

В своем Instagram спортсменка рассказывает поклонникам о подготовке к шоу, а также делится подробностями личной жизни. На этот раз Ольга Харлан показала фанатам эксклюзивные фото из детства.

"How it started! Олькааа... Мне здесь лет, не знаю, 13, по-моему", - написала новая участница "Танців з зірками".

Напомним, что премьера нового сезона танцевального шоу состоится 5 сентября в 21:00 на канале "1+1".

Ранее Politeka писала, что Харлан дала совет Магучіх после объятий с россиянкой: "Не думаешь о последствиях, а надо".

Напомним, что чемпионка Харлан сняла маску перед премьерой "Танцев со звездами", показав себя настоящую: "Мало кто видит меня...".

A еще Politeka сообщала, что чемпионка Харлан, звезда "Лиги смеха" и украинский Тарзан показали, как готовятся к "Танцам со звездами": "Это больно".