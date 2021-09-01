Участники нового сезона "Танці з зірками" актер Артур Логай и солист группы "ТНМК" Фагот показали своих партнерш

Как передает Politeka.net, премьера 5-го сезона популярного украинского шоу "Танці з зірками" состоится уже 5-го сентября. У учасников идет активная подготовка к выходу на паркет и они показывают это в своих социальных сетях.

Так, недавно стали известны имена всех участников шоу. Актер Артур Логай принял эстафету от Ольги Харлан. Это будет его первый выход на паркет. Участник показывает, как проходят съемки к шоу и засвечивает частично свою партнершу.

"Ой, будет...", - пишет Артур Логай.

Солист группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) стал вторым участником шоу. Он принял вызов от Джамалы. Для него это будет не первый выход на паркет, более 10 лет назад он уже участвовал в танцевальном шоу "Танцюю для тебе"

Фагот показывает, как танцует со своей напарницей.

"Первый прямой эфир точно вас удивит", - пишет Фагот.

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