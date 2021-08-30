Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, ставшая участницей шоу "Танці з зірками", в шутку показала с кем будет танцевать

Как пишет Politeka.net олимпийская чемпионка и призер по фехтованию Ольга Харлан приняла челендж от певицы Евгении Власовой и стала новой участницей проекта "Танці з зірками". Участники шоу сейчас активно репетируют, ведь премьера шоу состоится уже 5 сентября в 21:00 на телеканале "1+1".

С кем будут танцевать украинские звезды, организаторы шоу держат в секрете, однако сами участники шоу много шутят на эту тему. Так, в stories в Instagram Ольга Харлан пошутила, что ее партнером будет двухлетний сын еще одного спортсмена-участника – бронзового призера Олимпиады в Токио, каратиста Станислава Горуни.

Так, Харлан взяла маленького Льва за руку и пыталась с ним потанцевать.

"Раскрываем секрет, кто партнер Ольги Харлан на "Танці з зірками", - написано.

Ранее Politeka писала, что новый сезон "Танцы со звездами", рассекреченные имена всех участников: "ради такого теперь посмотрю".

Напомним, что Илона Гвоздева из" Танцев со звездами "оказалась в эпицентре мощной стихии, есть травмы:" начался кошмар...".

A еще Politeka сообщала, что участник "Танцев со звездами" Люленов показал, как готовится к выходу на паркет: "Скоро...".