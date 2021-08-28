Стали відомі імена учасників довгоочікуваного 5-го сезону популярного шоу "Танці з зірками", яке розпочнеться вже восени

Як передає Politeka.net, 5 вересня розпочнеться новий сезон шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1". У проєкті братимуть участь 14 зірок українського шоубізнесу, і стали відомі їхні імена.

Першою оголосила про свою участь популярна артистка Джамала. Раніше співачка не брала участь у танцювальних шоу.

Вона зробила виклик солісту групи "ТНМК" Фаготу. Більше 10 років тому він вже брав участь у танцювальному проєкті на телеканалі "1+1"

Артист передав естафету популярній співачці і солістці групи "KAZKA" Олександрі Зарицькій.

Далі виклик прийняв зірка серіалів і чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев. Варто відзначити, що танцюрист раніше брав участь у проєкті "Танцюють всі".

Актор передав естафету актрисі і гумористці "Жіночого кварталу" Анастасії Оруджової.

Дівчина кинула виклик своєму колезі по "Лізі сміху" Івану Люленову.

Далі естафету прийняв актор популярних серіалів Костянтин Войтенко.

Він передав естафету відомому співакові, солісту групи "KADNAY" Дмитру Каднаю.

Артист кинув виклик Євгенії Власової, вона вперше вийде на паркет.

Співачка передала естафету десятій учасниці, олімпійській чемпіонці з фехтування Ользі Харлан.

Наступним учасником став актор і співак Артур Логай.

Він передав естафету колишньої підопічної Монатіка - Lida Lee (Лідія Скорубська).

Співачка кинула виклик популярному артисту Melovin (Костянтину Бочарову). Раніше він брав участь тільки у вокальних шоу.

Останнім учасником став український каратист Станіслав Горуна. Він приніс цього року бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів: "Ну все, тепер точно буду дивитися", "Заради такого тепер подивлюся".

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