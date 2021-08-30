Відомий комік з "Ліги Сміху" Іван Люленов показав, як готується до виступу на шоу "Танці з зірками"
Як передає Politeka.net, Іван Люленов є відомим українським коміком. Він прославився завдяки своїй участі та гумористичному таланту на шоу "Ліга Сміху" на телеканалі "1+1". Гуморист, будучи капітаном команди "Стоянівка", здобув перемогу в цьому шоу 2 рази. Зараз Іван активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу комік поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно він зізнався в тому, що став одним з учасників 5-го сезону шоу "Танці з зірками". На кадрах Іван бере участь у зйомках до промо-роликів на шоу. Він танцює в золотій сорочці і брюках на стійці і позує на камеру.
"Скоро...", заінтригував шанувальників Іван Люленов.
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