Новый участник "Танцев со звездами" Иван Люленов рассказал о рождении племянника

Как пишет Politeka.net, молдавский юморист Иван Люленов прославился в Украине благодаря проекту "Лига Смеха" на "1+1". Капитан команды "Стояновка" вместе с друзьями дважды победили в этом проекте. Первую победу в 3 сезоне шоу они разделили с командой со Львова "Загорецкая Людмила Степановна". Уже в 4 сезоне "Лиги Смеха" "Стояновка" во главе с Люленовым одержала "чистую" победу.

Позже стало известно, что Иван Люленов станет участником нового сезона шоу "Танці з зірками", однако имя своей партнерши пока держит в тайне.

К тому же, недавно в своем Instagram юморист поделился радостной вестью – у его брата Георгия Люленова родился ребенок.

"Поздравляем @liulenov_greg и @olga_liulenova с пополнением! Любим, ценим и с нетерпением ждем встречи ❤", - написал Люленов.

"Ой, класс!!! Приветствую вас! Быть дядей очень важная миссия! 🙌 ", "Иван Васильевич, мои поздравления! Вы красавцы! P.S. Не в обиду папе, ты копия мамы ... 🔥 ", "На одного шутника больше 👏. Поздравляем 🙌 ", " Поздравляю! 🙌✨ "- пишут поклонники.

Ранее Politeka писала, что чемпионка Харлан, звезда "Лиги смеха" и украинский Тарзан показали, как готовятся к "Танцам со звездами": "Это больно".

Напомним, что драка вспыхнула на празднике украинской певицы, гостей пришлось разнимать: "Ребята, хватит".

A еще Politeka сообщала, что новый участник "Танцев со звездами" разрывается между Поляковой и Никитюк: "А Могилевскую слабо?".