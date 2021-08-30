Известный комик из "Лиги Смеха" Иван Люленов показал, как готовится к выступлению на шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, Иван Люленов является известным украинским комиком. Он прославился благодаря своему участию и юмористическому таланту на шоу "Лига Смеха" на телеканале "1+1". Юморист, будучи капитаном команды "Стояновка", одержал победу в этом шоу 2 раза. Сейчас Иван активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз комик поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. Недавно он признался в том, что стал одним из участников 5-го сезона шоу "Танці з зірками". На кадрах Иван участвует в съемках к промо-роликам на шоу. Он танцует в золотой рубашке и брюках на стойке и позирует на камеру.

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