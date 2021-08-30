Переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова потрапила під удар стихії на відпочинку
Як пише Politeka.net, хореограф відпочивала в Тунісі в місті Сус, як раптово на курорт обрушився ураган. Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.
"Нічого не віщувало біди, і тут почався кошмар", - зазначила танцівниця.
Гвоздьова зізналася, що дуже злякалася: «подумки я почала молитися за нас».
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"Стихія природи настільки сильні, що непідвладна людям», - зазначила вона.
Ураган закінчився так само несподівано, як і почався.
"Ну і щоб ви розуміли, через п'ять хвилин після цього жахливого урагану просто красиве небо. Тільки для Селфі", - розповіла хореограф.
Однак удар стізії не пройшов безслідно. «Ми живі, є невеликі травми, але в цілому все добре», - повідомила Ілона Гвоздьова.
"Хлопців, я нікому взагалі не рекомендую таке пережити. Це реально страшно. Те, що зараз відбувалося 10 хвилин тому або 5, це страшно опинитися в такій стихії», - зізналася вона.
Раніше Politeka писала, що Полякова з Гвоздьової з "танців з зірками" помірялися фігурками в купальниках: "кадри не менш ефектні...".
Нагадаємо, що Гвоздьова з "танців з зірками" в купальнику побешкетувала з чоловіком на яхті: "ні секунди про це не пошкодувала!".
A ще Politeka повідомляла, що Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Остапчуком після "танців з зірками": "переконувала, щоб він не бив морду...".