Хореограф проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала, как проходят тренировки с Ольгой Харлан
Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является популярной отечественной танцовщицей. Красотка была неоднократно участницей шоу "Танці з зірками", а после этого ее пригласили на проект в качестве хореографа. Также девушка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Алена Шоптенко показалась в спортзале. Красотка была вместе с фехтовальщицей Ольгой Харлан. Девушка известна тем, что стала победительницей на Олимпийских играх в 2008 году. После этого девушка завоевала "серебро" и две "бронзы" на следующих международных соревнованиях.
И вот Шоптенко решила снять, как проходят репетиции к "Танцях з зірками". Девушки в танце подошли зеркалу, двигаясь забавно под музыку. Алена записала все на видео и опубликовала в сторис Инстаграм.
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