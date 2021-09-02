Хореограф проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко показала, как проходят тренировки с Ольгой Харлан

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является популярной отечественной танцовщицей. Красотка была неоднократно участницей шоу "Танці з зірками", а после этого ее пригласили на проект в качестве хореографа. Также девушка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Алена Шоптенко показалась в спортзале. Красотка была вместе с фехтовальщицей Ольгой Харлан. Девушка известна тем, что стала победительницей на Олимпийских играх в 2008 году. После этого девушка завоевала "серебро" и две "бронзы" на следующих международных соревнованиях.

И вот Шоптенко решила снять, как проходят репетиции к "Танцях з зірками". Девушки в танце подошли зеркалу, двигаясь забавно под музыку. Алена записала все на видео и опубликовала в сторис Инстаграм.

Напомним, главный хореограф «Танців з зірками» Шоптенко раскрыла секрет стройной фигурки

А еще Politeka писала, что главный хореограф «Танців з зірками» Шоптенко показала, как «издевается» над участниками шоу

Также Politeka сообщала, что Сумская, Никитюк, Кухар и другие звезды в вышиванках "утерли нос" Насте Каменских