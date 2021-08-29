Главный хореограф шоу "Танці з зірками", известная танцовщица и чемпионка Алена Шоптенко показала, как проходит подготовка к шоу

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у красотки появились кадры со съемок, на которых танцовщик Алексей Суровцев отжимался от пола, пока на его спине стояла женская ножка. Парень подшучивал, что ввязался в такую авантюру в свои 40 лет.

«Ну вот как то так готовим артистов к выходу», - подписала видео Шоптенко.

Позже она записала обращение к поклонникам, отметив, что решила и сама выйти на паркет шоу.

«Завели меня наши артисты своими танцами. Выйду и я на площадку», - отметила довольная звезда.

Отметим, что в прошлом сезоне Алена Шоптенко выступала на паркете в паре с Олегом Винником. После окончания шоу она заявила, что больше не хочет участвовать в проекте как участница. Добавим, что Шоптенко является одной из самых известных танцовщиц в Украине. Кроме этого, она является победительницей первого сезона шоу "Танцы со звездами".

Напомним, что Алена Шоптенко устроила танцы в пробке: «Вечером я…».

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