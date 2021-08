Олена Шоптенко, що стала головним хореографом в прийдешньому сезоні "Танців з зірками", захопила новими кадрами

33-річна артистка, чемпіонка світу, хореограф таких проектів, як "Танцюю для тебе" і "Майданс", дійсно живе танцями.

Напередодні Шоптенко виконала запальний танець у найбільшому художньому музеї України. Вона станцювала під пісню Bills — Lunchmoney Lewis.

А тепер Хореограф не стрималася, почувши запальну мелодію В авто. Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Танці в пробках", - підписала вона кадри.

"Oh, you know that tonight I'm lovin' you (О, ти знаєш сьогодні ввечері я люблю тебе)», - підспівувала вона і рухалася в такт.

Схоже, Олена Шоптенко починає танцювати, як тільки чує музику.

Як відомо, в 2020 році Олена Шоптенко стала учасницею шоу "Танці з зірками" у парі з відомим українським співаком Олегом Винником. Після цього вона заявила, що більше танцювати в шоу не буде.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" побалувала виглядом в коротких шортиках.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко показала, як солістка " KAZKA "Зарицька готується до" танців з зірками«:»Мокра Саша..."

Також Politeka писала, що головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко оголосила про зміни після відпустки.