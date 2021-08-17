Алена Шоптенко, ставшая главным хореографом в грядущем сезоне "Танців з зірками", восхитила новыми кадрами
33-летняя артистка, чемпионка мира, хореограф таких проектов, как «Танцую для тебя» и «Майданс», действительно живет танцами.
Накануне Шоптенко исполнила зажигательный танец в самом большом художественном музее Украины. Она станцевала под песню Bills — Lunchmoney Lewis.
А теперь Хореограф не сдержалась, услышав зажигательную мелодию в авто. Кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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«Танцы в пробках», - подписала она кадры.
«Oh, you know that tonight I'm lovin' you (О, ты знаешь cегодня вечером я люблю тебя)», - подпевала она и двигалась в такт.
Похоже, Алена Шоптенко начинает танцевать, как только слышит музыку.
Как известно, в 2020 году Алена Шоптенко стала участницей шоу "Танці з зірками" в паре с известным украинским певцом Олегом Винником. После этого она заявила, что больше танцевать в шоу не будет.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" побаловала видом в коротких шортиках.
Как сообщала Politeka, Шоптенко показала, как солистка "KAZKA" Зарицкая готовится к "Танцям з зірками": «Мокрая Саша…»
Также Politeka писала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко объявила об изменениях после отпуска.