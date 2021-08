Алена Шоптенко, ставшая главным хореографом в грядущем сезоне "Танців з зірками", восхитила новыми кадрами

33-летняя артистка, чемпионка мира, хореограф таких проектов, как «Танцую для тебя» и «Майданс», действительно живет танцами.

Накануне Шоптенко исполнила зажигательный танец в самом большом художественном музее Украины. Она станцевала под песню Bills — Lunchmoney Lewis.

А теперь Хореограф не сдержалась, услышав зажигательную мелодию в авто. Кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Танцы в пробках», - подписала она кадры.

«Oh, you know that tonight I'm lovin' you (О, ты знаешь cегодня вечером я люблю тебя)», - подпевала она и двигалась в такт.

Похоже, Алена Шоптенко начинает танцевать, как только слышит музыку.

Как известно, в 2020 году Алена Шоптенко стала участницей шоу "Танці з зірками" в паре с известным украинским певцом Олегом Винником. После этого она заявила, что больше танцевать в шоу не будет.

