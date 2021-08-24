Головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко привітала українців з Днем Незалежності, показавши стильний образ
Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко багато років була учасницею"Танців з зірками". Зараз красуня стала головним хореографом проекту. Красуня, як і безліч зіркових колег, вирішила привітати українців з Днем Незалежності України.
"Серцем залежна від незалежної. Зі святом вас", - написала Шоптенко.
Красуня була в темному вишитому вбранні. Красуня легенько посміхнулася, зробивши селфі на вулиці.
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Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красиві слова"," зі святом"," спасибі"," зі святом, все буде Україна"," Прекрасна"," розумниця і красуня", " взаємно, зі святом. Зовнішньої незалежності вашої творчості. Ви неперевершена", "ти просто космос", "Вас також вітаю з Днем Незалежності України".
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