Красуня не відстала від колег

Головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко привітала українців з Днем Незалежності, показавши стильний образ

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко багато років була учасницею"Танців з зірками". Зараз красуня стала головним хореографом проекту. Красуня, як і безліч зіркових колег, вирішила привітати українців з Днем Незалежності України.

"Серцем залежна від незалежної. Зі святом вас", - написала Шоптенко.

Красуня була в темному вишитому вбранні. Красуня легенько посміхнулася, зробивши селфі на вулиці.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красиві слова"," зі святом"," спасибі"," зі святом, все буде Україна"," Прекрасна"," розумниця і красуня", " взаємно, зі святом. Зовнішньої незалежності вашої творчості. Ви неперевершена", "ти просто космос", "Вас також вітаю з Днем Незалежності України".

Нагадаємо, головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко запалила просто посеред музею

А ще Politeka писала, що головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко оголосила про зміни після відпустки

Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців з зірками" побалувала виглядом в коротких шортиках



