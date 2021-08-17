Главный хореограф шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко зажгла танцем на территории музея
Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко является известной украинской танцовщицей и главным хореографом на проекте "Танці з зірками". Ранее она сама была участницей этого шоу, но показав потрясающий результат и талант получила работу в проекте. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз Алена поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка принимает разные позы в одной из комнат музея, и после начинает драйвово танцевать и удивлять поклонников своим талантом.
"Ответственно заявляю, что все трюки в этом видео выполнены профессионалами, ни один экспонат, стул и даже профессионал не пострадал. Просто всегда так хотелось чуть нарушить эту тишину и не услышать «тссссс» от смотрителя зала.", рассказала Алена Шоптенко.
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