Главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко поздравила украинцев с Днем Независимости, показав стильный образ
Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко много лет была участницей "Танців з зірками". Сейчас красотка стала главным хореографом проекта. Красотка, как и множество звездных коллег, решила поздравить украинцев с Днем Независимости Украины.
"Сердцем зависима от Независимой. С праздником вас", - написала Шоптенко.
Красотка была в темном вышитом наряде. Красотка легонько улыбнулась, сделав селфи на улице.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни: "Какая красивая"
Кондратюк неожиданно попрощался с украинцами, шоу больше не будет: "Всем спасибо"
Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула..."
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красивые слова", "С праздником", "Спасибо", "С праздником, все будет Украина", "Прекрасная", "Умница и красавица", "Взаимно, с праздником. Внешней независимости вашего творчества. Вы непревзойденная", "Ты просто космос", "Вас также поздравляю с Днем Независимости Украины".
Напомним, главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко зажгла прямо посреди музея
А еще Politeka писала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко объявила об изменениях после отпуска
Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" побаловала видом в коротких шортиках