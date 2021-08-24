Красотка не отстала от коллег

Главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко поздравила украинцев с Днем Независимости, показав стильный образ

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко много лет была участницей "Танців з зірками". Сейчас красотка стала главным хореографом проекта. Красотка, как и множество звездных коллег, решила поздравить украинцев с Днем Независимости Украины.

"Сердцем зависима от Независимой. С праздником вас", - написала Шоптенко.

Красотка была в темном вышитом наряде. Красотка легонько улыбнулась, сделав селфи на улице.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивые слова", "С праздником", "Спасибо", "С праздником, все будет Украина", "Прекрасная", "Умница и красавица", "Взаимно, с праздником. Внешней независимости вашего творчества. Вы непревзойденная", "Ты просто космос", "Вас также поздравляю с Днем Независимости Украины".

Напомним, главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко зажгла прямо посреди музея

А еще Politeka писала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко объявила об изменениях после отпуска

Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" побаловала видом в коротких шортиках



