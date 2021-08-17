Головний хореограф шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко запалила танцем на території музею

Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є відомою українською танцівницею та головним хореографом на проєкті "Танці з зірками". Раніше вона сама була учасницею цього шоу, але показавши приголомшливий результат і талант отримала роботу в проєкті. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу Олена поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина приймає різні пози в одній з кімнат музею, і після починає драйвово танцювати і дивувати шанувальників своїм талантом.

"Відповідально заявляю, що всі трюки в цьому відео виконані професіоналами, жоден експонат, стілець і навіть професіонал не постраждав. Просто завжди так хотілося трохи порушити цю тишу і не почути «тссссс» від доглядача залу.", розповіла Олена Шоптенко.

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