Главный хореограф «Танців з зірками» Алена Шоптенко показала, благодаря чему она может похвастаться невероятной фигуркой

Как пишет Politeka.net, 33-летняя танцовщица и чемпионка прославилась в Украине после того, как выиграла в первом сезоне «Танців з зірками». После она многократно участвовала в проекте в качестве партнерши звезд. Последним ее партнером стал украинский исполнитель Олег Винник. Пара не смогла дойти до финала, поскольку заболела коронавирусом.

После последнего сезона шоу Шоптенко заявила, что больше не вернется на паркет в качестве участницы. Впрочем, в шоу она осталась, став главным хореографом проекта.

На свежей сторис красотка показала, где проводит очень много времени. Она позировала перед зеркалом в стильном спортивном костюме, который подчеркнул ее невероятную подтянутую фигуру.

«Где я?», - задала вопрос поклонникам Шоптенко, оставив лишь один вариант ответа: «В зале».

Отметим, что активные тренировки и танцы позволяют звезде держать себя в форме. Даже несмотря на то, что красотка недавно родила сына, выглядит она просто превосходно.

Напомним, что Шоптенко станцевала прямо посреди музея: кадры.

А еще Politeka писала, что Шоптенко показала, как «издевается» над участниками «Танцев со звездами»: «Завели меня…».

Также Politeka сообщала, что Шоптенко сделала публичное заявление: "Серцем зависима...".