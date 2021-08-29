Головний хореограф шоу "Танці з зірками", відома танцівниця і чемпіонка Олена Шоптенко показала, як проходить підготовка до шоу

Як передає Politeka.net, в Instagram у красуні з'явилися кадри зі зйомок, на яких танцівник Олексій Суровцев віджимався від підлоги, поки на його спині стояла жіноча ніжка. Хлопець жартував, що вплутався в таку авантюру в свої 40 років.

"Ну ось якось так готуємо артистів до виходу", - підписала відео Шоптенко.

Пізніше вона записала звернення до шанувальників, зазначивши, що вирішила і сама вийти на паркет шоу.

"Завели мене наші артисти своїми танцями. Вийду і я на майданчик", - зазначила задоволена зірка.

Відзначимо, що в минулому сезоні Олена Шоптенко виступала на паркеті в парі з Олегом Винником. Після закінчення шоу вона заявила, що більше не хоче брати участь у проекті як учасниця. Додамо, що Шоптенко є однією з найвідоміших танцівниць в Україні. Крім цього, вона є переможницею першого сезону шоу "Танці з зірками".

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