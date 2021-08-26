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24 августа Украина праздновала свой 30-й день рождения - День Независимости. Звезды не стали исключением, присоединившись к всеобщему веселью

Так, знаменитости поздравили Украину и украинцев с праздником, выставив соответствующие посты в Инстаграм, передает Politeka.net. В частности, теплые слова в этот особенный для страны и народа день выразили судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар, ведущая Леся Никитюк, певица Настя Каменских, актриса Ольга Сумская, жена ведущего "Холостяка" Кристина Решетник, хореограф Алена Шоптенко и другие.

Практически все звезды постарались в этот день принарядиться в национальные костюмы - важным элементом стала вышиванка. Так, Кухар надела сверху на платье-рубашку необычную вышитую жилетку, Никитюк заправила в джинсы вышиванку с голубым декором, а Шоптенко покрасовалась в черно-красной рубахе.

При этом Каменских, выступая в Могилеве-Подольске, вышла на сцену в красном платье с корсетом, расшитом камнями. Чтобы хоть что-то напоминало о празднике, Настя взяла в руки желто-голубой флаг.

Пользователи активно обсуждают наряды звезд:

"Алена Шоптенко 👍🤩🌸"

"Кто это? Какие знаменитости?"

"Все - супер 👏👏👏👏 Кроме НК"

"Решетник, Федишин, Тополя🔥🔥"

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