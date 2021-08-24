Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась стильным образом
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной украинской телеведущей. Красотка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот день, к национальному празднику, Леся показала фото, где была в вышиванке с украинскими узорами. Девушка взялась руками за волосы, улыбнувшись.
"С Днем Независимости Украины !!!
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Максимально люблю, очень верю, максимально объездила все твои регионы на «Ле Маршрутка» и еще раз убедилась что ТЫ - ЛУЧШАЯ", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 24 тысяч лайков и написали комментарии:
"Это вышиванка", "Лучшая и еще молода. После 30 жизнь только начинается. Дай Боже нашей красивой стране развития, процветания и мира", "Файна украиночка", "Красива ты и вишиванка, красивые вещи говоришь", "Днем Независимости всех! С помощью Ле маршрутки убедилась что Украина лучшая, рекомендую посмотреть если еще не видели".
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