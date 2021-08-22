Ведущая Леся Никитюк, скрывающая свою личную жизнь, удивила откровением

Так, 33-летняя телезвезда, которую все помнят и любят по таким шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", призналась, что устала, напугав фанатов непрезентабельным видом на домашних кадрах, передает Politekа.net.

Как известно, Никитюк не распространяется о своей личной жизни. Есть ли у девушки бойфренд - тайна за семью печатями, поэтому за ней закрепился статус "заядлой холостячки". Но ,видимо, всему есть предел. Даже Леся соскучилась за лаской. В своих новых "сториз" в Инстаграм изможденная звезда, вернувшаяся домой после работы, сообщила, что очень устала.

"Очень уставшая девушка ждет расслабления, любви и ласки", - призналась она.

В следующих "сториз" Никитюк напугала опухшим лицом с размазанной косметикой. На самом деле, она использовала один из фильтров в телефоне, сопроводив кадры фрагментом из телепередачи: "За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную голодную бомжиху. Вместо мужчин и бриллиантов она окружила себя кошками и собаками".

На последних словах Леся отвела камеру в сторону, засветив своего домашнего питомца - собачку по кличке Рафик.

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