Популярная украинская ведущая Леся Никитюк в коротком цветочном платье показала удачный образ
Популярная телеведущая, которая успела попробовать себя в роли певицы, снова приступила к съемкам очередного шоу и активно показывает в Стори кадры с площадки с коллегами. При этом в профиле в Инстаграм знаменитости появились не менее привлекательные снимки.
На новых фото Леся позировала в коротком платье с принтом в мелкий цветочек и простой сумочкой темно-оранжевого оттенка. Прическу же звезда сделала весьма оригинальную, а макияж оставила с акцентом на пухлые губы.
При этом не обошлось без лести себе любимой – в подписи артистка похвалила саму себя:
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Над Москвой запустили флаг Украины, Алла Мазур обнародовала удивительные кадры: "Как не порадоваться"
Трагедия у Виталия Козловского, певец растрогал прощальными фото: "Он будет оберегать тебя сверху"
Сын "Холостячки" Мишиной получил травму: что произошло с маленьким Платоном
Звезда "Дизель шоу" попал под автобус, выяснились подробности: "Проснулся, открыл глаза..."
««Хороша чертовка» …я про фотографа😌» - пишет Никитюк под постом.
Поклонники ответили:
«Прекрасна😍❤️; Дуже хороша ❤️; И фотограф тоже молодец 😉; Ох і хороша 😍🔥; какая красавица интересная 😍😍; Что в сумке? Хороша Леся 🔥; Супер фотка 👍🤗; Красотка❤️😍; Не не не - тут совпало👏; Очень, очень красивая !!!🔥».
Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".
Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.