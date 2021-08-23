Популярная украинская ведущая Леся Никитюк в коротком цветочном платье показала удачный образ

Популярная телеведущая, которая успела попробовать себя в роли певицы, снова приступила к съемкам очередного шоу и активно показывает в Стори кадры с площадки с коллегами. При этом в профиле в Инстаграм знаменитости появились не менее привлекательные снимки.

На новых фото Леся позировала в коротком платье с принтом в мелкий цветочек и простой сумочкой темно-оранжевого оттенка. Прическу же звезда сделала весьма оригинальную, а макияж оставила с акцентом на пухлые губы.

При этом не обошлось без лести себе любимой – в подписи артистка похвалила саму себя:

««Хороша чертовка» …я про фотографа😌» - пишет Никитюк под постом.

Поклонники ответили:

«Прекрасна😍❤️; Дуже хороша ❤️; И фотограф тоже молодец 😉; Ох і хороша 😍🔥; какая красавица интересная 😍😍; Что в сумке? Хороша Леся 🔥; Супер фотка 👍🤗; Красотка❤️😍; Не не не - тут совпало👏; Очень, очень красивая !!!🔥».

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".

Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.