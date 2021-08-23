Ведущая Леся Никитюк показала на приеме у косметолога, как ей обычно помогают привести себя в порядок

Никитюк не скрывает, что регулярно посещает своего косметолога, ходит на массажи и эндосферу, чтобы поддерживать кожу подтянутой и упругой. При этом артистка не отрицает, что хорошо относится к уколам красоты, подчеркивая, что сама этого не делает.

Не так давно звезда рассказывала о том, что дома тоже не ленится делать скраббы, тренироваться и уделять внимание себе каждый день, чтобы эффект от всего вместе был «на лицо».

«В последнее время я стала адептом регулярного и профессионального ухода за собой. Читаю различные обзоры и рекомендации, обожаю обсуждать трендовые новинки с косметологом. Регулярные процедуры у опытного специалиста – секрет красивой кожи лица. Особенно полезен из косметологических процедур пилинг и чистка» – говорила Леся.

В своих Сторисах она это подтвердила, показывая результаты работы на сеансе.

Также в следующих "сториз" Никитюк напугала опухшим лицом с размазанной косметикой.

На самом деле, она использовала один из фильтров в телефоне, сопроводив кадры фрагментом из телепередачи: "За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную голодную бомжиху. Вместо мужчин и бриллиантов она окружила себя кошками и собаками".

Напомним, скандал Никитюк и Дурнева вышел на новый уровень, зацепило Полякову и Осадчую: "Ты со своим ростом..."

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