Популярная украинская ведущая Леся Никитюк позировала в прозрачном мини-платье во время круиза по Днепру
Как пишет Politeka.net, знает как привлечь к себе внимание публики. Даже когда ничего не происходит, Леся обязательно выложит интересное фото на радость поклонникам.
И этот раз не стал исключением.
Так, в Инстаграм-аакуунте Никитюк появились кадры из недавней фотосесии, сделанной на яхте во время круиза по Днепру.
Она позировала в белом костюме с короткой юбкой, который очень удачно подчеркнул эффектые формы теледивы. Изюминкой предоставленного наряда стала полупрозрачная ткань.
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«В данный момент, закат встречаю в старвагени, разглядывая эту фотку😁», - подписала ведущая.
Поклонники не оставили без внимания фигуру девушки и направили в ее адрес самые теплые комплименты.
"Какая же красивая 😍😍😍",
"Прекрасна",
"Вторая фотка вообще огонь", - пишут в сети.
Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".
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