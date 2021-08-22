Популярная украинская ведущая Леся Никитюк позировала в прозрачном мини-платье во время круиза по Днепру

Как пишет Politeka.net, знает как привлечь к себе внимание публики. Даже когда ничего не происходит, Леся обязательно выложит интересное фото на радость поклонникам.

И этот раз не стал исключением.

Так, в Инстаграм-аакуунте Никитюк появились кадры из недавней фотосесии, сделанной на яхте во время круиза по Днепру.

Она позировала в белом костюме с короткой юбкой, который очень удачно подчеркнул эффектые формы теледивы. Изюминкой предоставленного наряда стала полупрозрачная ткань.

«В данный момент, закат встречаю в старвагени, разглядывая эту фотку😁», - подписала ведущая.

Поклонники не оставили без внимания фигуру девушки и направили в ее адрес самые теплые комплименты.

"Какая же красивая 😍😍😍",

"Прекрасна",

"Вторая фотка вообще огонь", - пишут в сети.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".

Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.