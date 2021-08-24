Известная актриса Ольга Сумская вместе с супругом показали стильные образы на празндике
Ольга Сумская в белоснежном наряде вместе со своим супругом, одетым в традиционную украинскую вышиванку, появилась на праздновании Дня Независимости. Сегодня прошел масштабный концерт, на котором Сумская покорила сдержанным и элегантным стилем.
Вместе с коллегами Ольга сверкала в своем платье без лишних украшений, только с крупными бусами на шее. При этом ее белоснежный наряд был украшен аккуратной вышивкой на рукавах и по бокам платья.
«Родная Украина, с праздником тебя! ❤️ С 30-летием! Верим всем сердцем в лучшее! Мира и расцвета! 💛💙 @vitaliyborysyuk @ kanalukraina24» - подписала звезда кадры.
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Поклонники ответили:
«Самые красивые украинские женщины, кто бы, что не говорил; Очень красивое платье у Ольги. С Днем Независимости! 👏; Какие вы красивые❤️🔥!; Девушки Вы красавицы; Спасибо! Вот она, безупречность; Ольга вы всегда красивая и прекрасная; Красавица🔥».
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