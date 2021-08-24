Известная актриса Ольга Сумская вместе с супругом показали стильные образы на празндике

Ольга Сумская в белоснежном наряде вместе со своим супругом, одетым в традиционную украинскую вышиванку, появилась на праздновании Дня Независимости. Сегодня прошел масштабный концерт, на котором Сумская покорила сдержанным и элегантным стилем.

Вместе с коллегами Ольга сверкала в своем платье без лишних украшений, только с крупными бусами на шее. При этом ее белоснежный наряд был украшен аккуратной вышивкой на рукавах и по бокам платья.

«Родная Украина, с праздником тебя! ❤️ С 30-летием! Верим всем сердцем в лучшее! Мира и расцвета! 💛💙 @vitaliyborysyuk @ kanalukraina24» - подписала звезда кадры.

Поклонники ответили:

«Самые красивые украинские женщины, кто бы, что не говорил; Очень красивое платье у Ольги. С Днем Независимости! 👏; Какие вы красивые❤️🔥!; Девушки Вы красавицы; Спасибо! Вот она, безупречность; Ольга вы всегда красивая и прекрасная; Красавица🔥».

Ранее мы писали, что с самой ночи звезда начала праздновать свое 55-летие ,получила множество поздравлений от своих фанатов, членов семьи, коллег и друзей. Перед поклонниками знаменитость похвасталась, как же прошел день ее рождения в самом начале.

Ночью поздравить Ольгу решил супруг и младшая дочь, которые с домашним тортом пришли к Ольге и спели ей песню.

Напомним, Муж Сумской Борисюк дал жару на кухне, показав, что потерял "Голос країни": "Я весь твой...".

Как сообщала Politeka, Дочь Ольги Сумской раскрыла секрет своих идеальных форм: "Даже после рождения двоих детей…".

Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская вывела в свет повзрослевшую дочь от Борисюка: как сегодня выглядит Аня.