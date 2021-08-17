Народная артистка Украины Ольга Сумская вместе с младшей дочерью от брака с Виталием Борисюком Анной засветились на Одесском кинофестивале
Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 54-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская, которая знакома украинцам как Роксолана из одноименного фильма, вместе со своей 19-летней дочерью от Виталия Борисюка Анной посетила главный фестиваль национального кино – Одесский международный кинофестиваль.
На торжественное мероприятие Анна Борисюк надела нежное голубое платье с цветочным принтом, а Сумская предоставила преимущество длинном голубом платье с элементами национальной атрибутики.
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Анна Борисюк - дочь Ольги Сумской от второго брака с актером Виталием Борисюком, которая родилась 2 марта 2002 года. Также Сумская имеет дочь от первого брака с актером Евгением Паперным – Антонину, которая вместе с мужем живет в России.
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