Народная артистка Украины Ольга Сумская вместе с младшей дочерью от брака с Виталием Борисюком Анной засветились на Одесском кинофестивале

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 54-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская, которая знакома украинцам как Роксолана из одноименного фильма, вместе со своей 19-летней дочерью от Виталия Борисюка Анной посетила главный фестиваль национального кино – Одесский международный кинофестиваль.

На торжественное мероприятие Анна Борисюк надела нежное голубое платье с цветочным принтом, а Сумская предоставила преимущество длинном голубом платье с элементами национальной атрибутики.

Анна Борисюк - дочь Ольги Сумской от второго брака с актером Виталием Борисюком, которая родилась 2 марта 2002 года. Также Сумская имеет дочь от первого брака с актером Евгением Паперным – Антонину, которая вместе с мужем живет в России.

Ранее Politeka писала, что Полякова, Сумская, Повар и другие звезды появились на красной дорожке, вызвав возмущение в сети: "Где маски?"

Напомним, что Ольга Сумская в слишком длинном платье оконфузилась на красной дорожке: момент попал на видео

A еще Politeka сообщала, что Сумская в купальнике с глубоким декольте раскрепостилась на озере с Борисюком: "Давайте к нам!".