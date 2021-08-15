Українські зірки відвідали Одеський міжнародний кінофестиваль
З 14 по 21 серпня в Одесі йде міжнародний кінофестиваль, приурочений до 30-річчя Незалежності України, пише Politeka.net.
По червоній доріжці пройшлися зірки українського та зарубіжного шоу-бізнесу. Зокрема, захід відвідала співачка Оля Полякова. Зірка була в розкішній сукні від українського дизайнера Андре Тана. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
"Дорогі мої! Я вам стримлю прямо з Одеського кінофестивалю", - поділилася артистка.
Також на фестивалі засвітилися журналістка Яніна Соколова, співак Іван Дорн, травесті-діва Монро, актриса Ольга Сумська з донькою, прима-балерина Катерина Кухар і багато інших.
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Публікація в мережі зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів. Гості заходу викликали різну реакцію в мережі.
"Яночка молодчинка!!!!! 🙏 🇺 🇦 👍 ", "Кухар, найкрасивіша.👏 👏 🔥 ", "Дивно! Це ж кінофестиваль, а кінозірка тільки Сумська!", "Кінофестиваль? А де ж кіноактори?", "Як по мені ... Поляковій стрілки не личать", " хто всі ці люди???? Полякова зірочка⚡⚡", "фу вульгарщина⚡", "де маски? Якого фіга в магазинах не обслуговують без маски, а кагал такий збирають!", "Всіх підряд покликали ! Кого потрібно і не потрібно!",- написали коментатори.
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