Українські зірки відвідали Одеський міжнародний кінофестиваль

З 14 по 21 серпня в Одесі йде міжнародний кінофестиваль, приурочений до 30-річчя Незалежності України, пише Politeka.net.

По червоній доріжці пройшлися зірки українського та зарубіжного шоу-бізнесу. Зокрема, захід відвідала співачка Оля Полякова. Зірка була в розкішній сукні від українського дизайнера Андре Тана. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

"Дорогі мої! Я вам стримлю прямо з Одеського кінофестивалю", - поділилася артистка.

Також на фестивалі засвітилися журналістка Яніна Соколова, співак Іван Дорн, травесті-діва Монро, актриса Ольга Сумська з донькою, прима-балерина Катерина Кухар і багато інших.

Публікація в мережі зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів. Гості заходу викликали різну реакцію в мережі.

"Яночка молодчинка!!!!! 🙏 🇺 🇦 👍 ", "Кухар, найкрасивіша.👏 👏 🔥 ", "Дивно! Це ж кінофестиваль, а кінозірка тільки Сумська!", "Кінофестиваль? А де ж кіноактори?", "Як по мені ... Поляковій стрілки не личать", " хто всі ці люди???? Полякова зірочка⚡⚡", "фу вульгарщина⚡", "де маски? Якого фіга в магазинах не обслуговують без маски, а кагал такий збирають!", "Всіх підряд покликали ! Кого потрібно і не потрібно!",- написали коментатори.

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