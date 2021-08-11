Народна артистка України Ольга Сумська любить активний відпочинок, тому на пляжі не стала скромничати

В цей Ольга Сумська показала в сторіс, як веселиться з чоловіком на озері, причому пара в хорошій формі. Як можна помітити, Ольга навіть на пляжі з'явилася в стильному яскравому луці з темним купальником і спеціальною хусткою-накидкою. Взяла з собою пара і домашнього улюбленця.

"Та ти шо! Пропонує мені так поплавати, але я не наважуюся» - спочатку сказала Ольга В Сторісах, показавши чоловіка. Як видно, сапсерфінг цілком популярний серед відпочиваючих і Віталій Борисюк з радістю спробував проплисти поруч з берегом.

Через час не встояла і сама Сумкая, правда рухалася вона на дошці не стоячи, як зазвичай роблять з веслом, а сидячи. Схоже, під кінець артистка відчувала себе впевнено, тому звернулася до фанатів:

"Це було круто, йдіть до нас поплавати" - сказала Сумська, припливши до берега і засміялася.

Раніше Politeka писала, що дочка Сумської з ногами на кріслі показала, як проводить свій вечір без дітей: "Поки я тут сиджу...".

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Галкін вразив Ольгу Сумську подарунком, зробленим в Україні:"Максим-фантазер".

A ще Politeka повідомляла, що 54-річна Ольга Сумська засвітила їх з Борисюком галасливих маляток: домашні кадри.